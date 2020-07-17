شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل إعلان الصفقات بسبب امتداد الموسم الكروى بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو الزمالك، الإعلان فى الوقت الحالى عن أسماء الصفقات الخاصة بالفريق رغم الحصول على توقيع عددا من اللاعبين، وذلك بسبب رغبة إدارة النادى فى الحفاظ على تركيز القوام الحالى للفريق خاصة بعد امتداد الموسم الكروى بسبب التوقف الذى حدث نتيجة جائحة كورونا، لذا ترغب الإدارة البيضاء فى الحفاظ على التركيز داخل الفريق حتى لا يتشتت أحدا من اللاعبين الحاليين بالصفقات الجديدة التى تبرم فى مركزه.

ويتواجد الزمالك حاليا فى معسكر بمدينة برج العرب، منذ الخميس الماضى حيث يأتى ذلك المعسكر ضمن تحضيرات الفريق لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.