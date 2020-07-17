شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: باهر المحمدى مستمر مع الإسماعيلى وهدفنا حصد البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الاسماعيلى، أن المدافع باهر المحمدى مستمر مع الفريق لنهاية الموسم الحالى ولكن حاليا يعانى من إصابة و يتم العمل على الشفاء منها للانضمام الى التدريبات الجماعية ودعم الفريق فى المباريات القادمة، وأوضح ديديه جوميز خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أنه مستمر مع فريق الاسماعيلى ولا صحة لاخبار الرحيل و دائم التواصل مع رئيس النادى للاتفاق على أحتياجات الفريق و توفير بعض الامور و وضع خطة لحصد البطولة العربية و متواجد فى مدينة الاسماعلية بصفة دائمة .

وأشار جوميز أنه راضى عن الاداء الذى ظهر عليه لاعبى فريق الاسماعيلى اليوم أمام أسوان بسبب غياب معظم لاعبى الفريق الأساسين و بداء فترة الاعداد متاخرا و نحتاج إلى بعض الوقت لعودة اللياقة البدنية للاعبين .

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وتعادل الإسماعيلي مع أسوان، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويعد لقاء الإسماعيلى وأسوان بمثابة المباراة الودية الثانية عقب توقف كورونا بعدما التقى أمس طلائع الجيش مع مصر للمقاصة في المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بثنائية نظيفة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول حيث حرم القائم، محمد هاشم مدافع الإسماعيلى من تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الشوط الأول الذى توقف فى الدقيقة 30 لحصول اللاعبين على فاصل للراحة السريعة وتناول المياه ثم تم استئناف الشوط مجددًا لينجح محمد هاشم فى تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الدقائق الأخيرة من هذا الشوط والذى قام أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بصناعته له.

وفى الشوط الثانى، نجح فريق أسوان فى إدراك التعادل عن طريق لاعبه محمد مرسى لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله ثم حرص جهاز الفريقين على المصافحة بقبضة اليد عقب نهاية المباراة.