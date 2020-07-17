شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك: السولية لم يصل إلى الشخصية العالمية..وطارق حامد مش عنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف، أن طارق حامد لاعب الفريق لديه حماس وقوة، وهذا أمر طبيعى على مستوى العالم، فحامد قوى في استخلاص الكرة، ولكنه ليس عنيفا، قائلا: أشعة طلعت على طارق حامد، لكن ما هو عليه مجرد حماس لاعبين، وأضاف تيجانا أن طارق حامد يٌعد خليفة مدحت عبد الهادى لاعب الزمالك السابق في الملاعب من حيث طريقة الأداء، وأشار إسماعيل يوسف أنه يحب التدريب، وعندما كنت أتواجد في الملعب خلال تدريب الفريق أكون سعيدا جدا .

وقال تيجانا إن تنافس الجماهير خاصة بين الأندية الكبرى أمر طبيعى مثل ما يحدث في أي مكان بالعالم خاصة عندما يكون هناك ديربى بين ناديين كبار مثل الأهلى والزمالك وهذا من حلاوة الكرة.

وتطرق يوسف إلى مستوى عمرو السولية لاعب وسط الاهلى، قائلا إنه لاعب جيد ، ورغم مشاركاته مع المنتخب في أكثر من مرة إلا أنه لم يصل إلى الشخصية العالمية، حتى عندما كان لاعبا في الاسماعيلى .