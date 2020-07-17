الاتحاد السكندري: مصير رزاق ورفعت لم يُحسم.. مطالب الزمالك مُبالغ فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال محمد إبراهيم، مدرب عام نادي الاتحاد السكندري، إن مصير ثنائي الزمالك بصفوف فريقه أحمد رفعت ورزاق سيسه لم يُحسم بعد.
وأضاف إبراهيم ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج البريميو بفضائية تن ـ:"بالنسبة لسيسيه الطلبات مُبالغ فيها ولا أعتقد أن الاتحاد سيتحرك إذا كانت المبالغ مُبالغ فيها".
وأشار مدرب عام نادي الاتحدا، إلى أن اللاعبين الذين تم اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا في صفوف فريقه عادوا ولكنهم لم يُشاركوا بعد في التدريبات، منوهاً إلى أنهم يخضعون كل أسبوع لمحسة طبية.
وأتم إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أنهم سيواجهون نظيرهم طنطا ودياً يوم 21 يوليو الجاري ثم وديتين أمام حرس الحدود وسموحة.
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