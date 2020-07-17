قناة الزمالك: ملف نادي القرن طرأ عليه تعديلات باستشارات برتغالية وإيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك أن ملف نادي القرن الـ20 في إفريقيا الذي ينوي النادي التظلم به على منح اللقب من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأهلي أدخلت عليه بعض التعديلات بعد استشارة محاميين اثنين من إيطاليا والبرتغال.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك: "مرتضى منصور أبلغني أن ملف نادي القرن تمت ترجمته للانجليزية والفرنسية وتم عرضه على محامي إيطالي وآخر برتغالي."

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وتابع الغندور: "بعد استشارة المحاميين الإيطالي والبرتغالي طلبا تعديل بعض النقاط وتم وضعها في الملعب بالفعل وسيتم إرسال الملف خلال 3 أو 4 أيام إلى اتحاد الكرة مجددًا من أجل ارساله للفيفا."

وأضاف: "الملف كان قد أرسل من جانب الزمالك في وقت سابق إلى اتحاد الكرة لأخذ التسلسل الطبيعي له بإرساله إلى الاتحاد الإفريقي ثم الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، لكن سيتم ارساله مجددًا."

وشهدت الأسابيع الماضية مطالب من جانب إدارة الزمالك بالحصول على لقب نادي القرن الـ20 في إفريقيا باعتباره الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولات على مستوى القارة آنذاك، غير أنه مازال يعمل على إعداد الملف الخاص بالتحرك الرسمي.