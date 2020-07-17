الحضري: بادجي تدرب معي 3 أسابيع.. ورقبتي تحت هاني أبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، أن أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي تدرب معه لمدة 3 أسابيع ونفذ معه برنامجا تدريبيا خلال فترة التوقف الأخيرة.

وأوضح الحضري في تصريحات تليفزيونية لقناة "ام بي سي مصر"، أن عدد من اللاعبين تدربوا معه خلال الفترة الأخيرة مثل عبدالله بكري، فيما رفض عروض حراس المرمى للتدريب معه، مطالبا إياهم بالحصول على إذن من مدربيهم.

وأضاف: "الكرة مراتي التانية وطلقتها، ومش هلعب كرة تاني، المنظومة بالكامل بها أخطاء، وربنا يكون في عون اللاعبين".

وعن فرص انضمامه للتدريب مع المنتخب، قال الحضري: "لو عاد هاني أبو ريدة، أنا رقبتي تحته، ولو طلبني في أي مهمة سأقبل، هو عشرة 25 عاما".

وأشار الحضري إلى أنه لم يجلس احتياطيا طوال مسيرته لأي حارس، باستئناء كأس الأمم الأفريقية 1998 في بوركينافاسو لحساب نادر السيد.

وأكمل: "كسرت عضم كل الحراس الذين لعبوا معي".

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وعن موقفه في حالة تلقيه عرضا من الزمالك لتدريب الحراس: "في عالم الاحتراف لا وفاء ولا انتماء.. وسأوافق لو عُرض عليّ تدريب حراس الزمالك".

وعبر السد العالي عن عدم رضاه لعدم تلقيه التكريم المناسب بعد خدمة منتتخب بلاده: "رونالدو فاز ببطولة أوروبا سميت محطة باسمه .. أما أنا وأحمد حسن فزنا بـ4 كأس أمم ولم يسجل حتى شارع باسمنا".

وتوج الحضري مع المنتخب ببطولات 98 في بوركينا فاسو، و2006 في مصر، و2008 في غانا، و2010 في أنجولا.

واختار الحضري، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، كحارس مصر الأول، فيما اختار أفضل تشكيل مثالي للاعبين زاملهم في الملعب، وجاء كالتالي:

الدفاع: أحمد فتحي - وائل جمعة - هاني سعيد - سيد معوض، والوسط: حسني عبدربه - محمد شوقي، وسط الهجوم: أحمد حسن - محمد أبو تريكة - محمد صلاح، الهجوم: عماد متعب

واختتم: "لو التشكيل دا معانا كنا وصلنا دور الـ8 في كأس العالم".