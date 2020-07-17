ملف الخميس.. الزمالك يحتاج مهاجماً أجنبياً.. وريال بطلاً للدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس 16 يوليو:
إسماعيل: أثق في تجاوز الزمالك للرجاء.. وسننتظر الفائز من الوداد والأهلي
الزمالك: نحتاج مهاجمًا أجنبيًا.. وعناصر الجيل الحالي من الأهلي لا تناسبنا
كلوب: صلاح لاعب استثنائي ولا أعلم إن كان هناك آخرون مثله
مدرب بيراميدز: سنواجه الزمالك بوجوه جديدة.. ولن أعلق على استكمال الكونفدرالية بالمغرب
الملك بنزيمة يُتوج الريال على عرش الدوري في ليلة سقوط برشلونة
الجيش لـ"الخليج 365": طلبنا تجديد إعارة عمار حمدي من الأهلي.. ولدينا موافقة اللاعب
الموقف يتعقد.. فيلا يفرط في الفوز بتعادل أمام إيفرتون بمشاركة مصرية
يتهمه باختلاس 200 ألف جنيه من الزمالك.. بلاغ جديد ضد مرتضى منصور
"بتتريق على قائد الزمالك التاريخي؟" .. الغندور يوجه رسالة لشيكابالا
الأمر مرهون بأجندة كاف.. البدري يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر
"ياعم اهدى شوية".. ميدو يهاجم الغندور وشيكابالا يسخر بـ"فستق"
بسبب "أنصاري بالملايين ومش هيسبوك".. الخطيب يتهم مرتضى بإشاعة الفوضى
باستثناء 2022.. كاف يعلن: إقامة منافسات أمم أفريقيا في الصيف
أبو ريدة يوضح موقفه من انتخابات الجبلاية.. واستضافة مصر لنهائي الأبطال
شرط واحد للترشح .. أبو ريدة أتمنى دعم الدولة المصرية في انتخابات الكاف
مرتضى للخطيب: "لو اترفعت عني الحصانة أنصاري بالملايين .. ومش هيسبوك"
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