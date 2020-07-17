ميسي: ريال مدريد جدير باللقب.. وبهذا المستوى سنخسر أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

فتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة النار على فريقه، عقب خسارته لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني رسميًا لمصلحة ريال مدريد، قبل جولة من نهاية عمر المسابقة.

وخسر برشلونة على ملعبه "كامب نو" بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين، ليواصل سلسلة نتائجه المخيبة مؤخرًا، بينما أمن ريال مدريد تتويجه باللقب الغائب منذ عام 2017، بالفوز على ضيفه فياريال بالنتيجة ذاتها.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "beIN Sports" عقب مواجهة أوساسونا: "لم نتمنى أن ننهي الموسم بتلك الطريقة، لكنها مباراة تلخص حالنا مؤخرًا، أي فريق أصبح بإمكانه الفوز علينا."

وواصل النجم الأرجنتيني تصريحاته الغاضبة قائلًا: "قلت من قبل، إذا استمر الفريق بتلك الطريقة، فليست لدينا فرص في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، بمثل هذا المستوى سيفوز علينا نابولي."

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وينتظر برشلونة خوض مواجهة إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، أمام فريق نابولي الإيطالي، وانتهت مواجهة الذهاب في شهر فبراير الماضي بالتعادل بهدف لكل منهما، في الأراضي الإيطالية، قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحول تتويج ريال مدريد قال ميسي: "ريال مدريد فعل ما كان يجب فعله، لم يخسر أية نقاط منذ العودة من التوقف، إنه شىء يحمل الكثير من الجدارة."

وفتح ميسي باب الجدل مجددًا حول مستقبله مع الفريق الكتالوني، حيث أجاب على سؤال حول هذا الأمر قائلًا: "الجميع فقد الصبر بعد الخسارة أمام روما وليفربول" مشيرًا إلى خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية في الموسمين الأخيرين.

وكانت تقارير إسبانية أشارت مطلع شهر يوليو الحالي إلى أن ميسي أوقف المحادثات مع ناديه الكتالوني حول تجديد تعاقده مع الفريق، وهو ما يمكنه من الرحيل عن صفوفه مجانًا عقب نهاية تعاقده في صيف 2021.