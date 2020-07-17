إسماعيل: أثق في تجاوز الزمالك للرجاء.. وسننتظر الفائز من الوداد والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأنه على ثقة من قدرة فريقه على تجاوز الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا أن مواجهة الوداد والأهلي ستكون متكافأة.

وقال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحاته لقناة النادي: "أثق في قدرتنا على التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا نظرًا للاهتمام الكبير داخل النادي بالوصول إلى نهائي البطولة وتحقيقها."

وتابع: "لدي ثقة في تجاوز الزمالك للرجاء، لأن كارتيرون يجيد التعامل مع هذه النوعية من البطولات التي تكون من مباراة واحدة، هذا ما ظهر في بطولتي السوبر المصري والإفريقي."

Advertisements

أما عن الفريق الذي يستطيع التأهل لنهائي دوري الأبطال من الوداد والأهلي، فقد قال: "المباراة متقاربة بين الفريقين، وأي منهم يستطيع أن يتأهل إلى المباراة النهائية وسنتتظر الفريق الفائز عندما نتأهل ان شاء الله".

وواصل: "دوري أبطال إفريقيا له أهمية كبيرة بالنسبة للزمالك، ودائمًا ما نتحدث بشكل شبه يومي عن أهمية تحقيق هذه البطولة."

وتستكمل مباريات دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل ولم يستقر الاتحاد الإفريقي بعد على المكان المستضيف للمباراة، بعدما أعتذرت الكاميرون عن استضافة البطولة.