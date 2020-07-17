الزمالك: نحتاج مهاجمًا أجنبيًا.. وعناصر الجيل الحالي من الأهلي لا تناسبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأن الفريق يحتاج فقط إلى مهاجم أجنبي بجانب مصطفى محمد في الخط الأمامي، قائلًا إن الجيل الحالي من لاعبي الأهلي ليس من بينهم من يناسب فريقهم.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "الفريق الحالي داخل الزمالك لا يحتاج إلى الكثير من التدعيمات، الزمالك بحاجة إلى مهاجم أجنبي بجانب مصطفى محمد".

وردًا على سؤال إن كان هناك عناصر داخل الأهلي يمتلكون أسلوب اللعب الذي يناسب الزمالك: "الجيل الحالي من لاعبي الأهلي لا يوجد به لاعب من نوعية اللاعبين الذين يناسبون الزمالك، لكن في الجيل السابق كان هناك علاء ميهوب".

واستطاع الزمالك خلال الموسم الماضي أن يحقق لقب الكونفدرالية وكأس مصر، ثم جاء في فبراير الماضي ببطولتين خلال أيام قليلة بالفوز على الترجي التونسي في السوبر الأفريقي والأهلي في السوبر المصري.