برشلونة يهنئ ريال مدريد بعد تتويجه بالدوري الإسباني

حرص نادي برشلونة الإسباني على تهنئة غريمه التقليدي ريال مدريد بتتويجه بقلب الدوري الإسباني الليجا.

كتبت نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" تهانينا لنادي ريال مدريد بطل الدوري 2019/2020".

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد الفوز على فياريال بهدفين دون رد، فيما خسر برشلونة الوصيف، و مطارده على اللقب أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف، ليتوج الملكي بلقب.

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ورفع نادي ريال مدريد رصيده إلى النقطة 86 بترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم ليتوج بطلا للمسابقة للمرة الرابعة والثلاثون في تاريخه، بعد توسيع الفارق إلى 6 نقاط مع غريمه التقليدي برشلونة الذي يملك 80 نقطة، ومع تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة.