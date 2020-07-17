وجيه أحمد : مباراة القمة بحكام أجانب.. وتطبيق تقنية الفيديو بعد استئناف الدوري

قال وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إن هناك عدد كبير من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد وجيه أحمد في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم

كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفائتهم بشكل كبير".

وتابع: "هناك تنسيق ينننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

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وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الإستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل في عربة

"الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.قال وجيه أحمد، إن لقاء الأهلي والزمالك في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، سيديرها طاقم تحكيم أجنبي.

وأكد وجيه أحمد في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المباراة رسميا ستكون بطاقم تحكيم أجنبي وذلك قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وتابع: "ربما يرتضى الأهلي والزمالك إلى الحكام المصريين حال استمرار توقف الطيران في ذلك توقف فيروس كورونا"