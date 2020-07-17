إنبي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال

كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع نادي إنبي لضم أسامة جلال، مدافع النادي البترولي.

وأكد عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يفاوضنا أو الزمالك في مفاوضات رسمية معنا للحصول على

رغبات اللاعب".

وتابع: "كما أن النادي لم يتلقى عروض رسمية من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي كما تردد، والنادي لم يتلقى أي عروض رسمية لبيع اللاعب".

كما قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، إنه يتوجه بالشكر إلى

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وعن مفاوضات إنبي مع النادي الأهلي بشأن محمد شريف، أكد عبدالناصر محمد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "القرار في يد النادي الأهلي وهو الذي سيحسم مصير اللاعب".

وتابع: "محمد شريف أبلغنا برغبته في الاستمرار داخل انبي حال موافقة الأهلي ولن ينتقل إلى أي نادي آخر".