مدرب وادي دجلة يوضح حقيقة طلب استعارة نجم الأهلي

كشف محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدمبنادي وادي دجلة، حقيقة دخول النادي الدجلاوي في مفاوضات مع محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي.
وقال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نفاوض اللاعب وما تردد غير صحيح".
وتابع: "محمد محمود لاعب كبير ولكن هو عائد من الإصابة ولم نفكر عودته أو التعاقد معه".
حدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدمبنادي وادي دجلة، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع دجلة للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام.
وقال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام"
وأوضح: "هناك رغبة من الأهلي لضم اللاعب، ولكن لا يوجد عرض رسمي".
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