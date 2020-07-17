تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن دخول النادي الدجلاوي في مفاوضات مع الزمالك لضم محمد عبد العاطي.
وقال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مفاوضات الزمالك مع عبد العاطي متوقفة على
وكشف عبد الواحد حقيقة المفاوضات مع التونسي إيهاب المباركي قال "هناك بالفعل مفاوضات ولكن لم نحسم القرار النهائي بشكل رسمي".
دجلة: الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام
كما تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع دجلة للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام.
وقال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام"
وأوضح: "هناك رغبة من الأهلي لضم اللاعب، ولكن لا يوجد عرض رسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب وادي دجلة : الخلاف المادي سبب تعطل انتقال عبدالعاطي للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.