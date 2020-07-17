مدرب وادي دجلة : الخلاف المادي سبب تعطل انتقال عبدالعاطي للزمالك

تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن دخول النادي الدجلاوي في مفاوضات مع الزمالك لضم محمد عبد العاطي.

وقال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مفاوضات الزمالك مع عبد العاطي متوقفة على

المقابل المادي فقط".

وكشف عبد الواحد حقيقة المفاوضات مع التونسي إيهاب المباركي قال "هناك بالفعل مفاوضات ولكن لم نحسم القرار النهائي بشكل رسمي".

دجلة: الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام

كما تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع دجلة للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام.

وقال محمد عبدالواحد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام"

وأوضح: "هناك رغبة من الأهلي لضم اللاعب، ولكن لا يوجد عرض رسمي".