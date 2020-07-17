ورش فنية متنوعة بثقافة مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة مطروح تقديم أنشطتها الفنية والثقافية، وذلك من خلال عروض "أونلاين"، حيث أعد قصر ثقافة مطروح ورشة فنية للطباعة بالاستنسل للفنانة نهلة عبدالفتاح والتى تناولت من خلالها طريقة استخدام رسومات الاستنسل المفرغة والألوان للطباعة على الأقمشة البيضاء، بجانب استغلالها فى العديد من الاستخدامات الديكورية بالمنزل.

كما قدم القصر محاضرة بعنوان "مصر فى عيون شاعر" ألقاها حسين عبدالله، وتحدث من خلالها عن دور الشاعر

فى نقل الأحداث التى تتزامن مع كتابته القصائد من خلال شعره حتى يسمعها ويقرءها البشر على مر العصور، بالإضافة لتقديم الفنانة شيماء الواعى بقصر ثقافة مطروح الجزء الثالث من ورشة تعليم فن البورترية، والتى تضمنت المرحلة الأخيرة من رسم البورترية والتى تبرز ملامح الرسم.

نفذ قصر ثقافة الطفل بمطروح ورشة أدبية للشاعر علاء ابوخلعه وسوف تعرض على عدة

اجزاء، والتى تناول من خلالها النحو وأهميته فى اللغة العربية، وأنه الأساس فى الأدب والشعر، كما تحدث عن مؤسس علم النحو.

أدت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية بروفاتها استعدادا لبداية مهرجان الاحتفالات الصيفية بمطروح تدريب عوام مصطفى، مدير الفرقة محمد فرغلى.

نظم بيت ثقافة الحمام محاضرة ثقافية قدمها محمد حسين تحدث من خلالها عن أمير الشعراء أحمد شوقى واهم أعماله، كما تناول لمحة من حياة وتاريخ وميلاد احمد شوقى، بجانب ذلك قدمت الفنانة نهله عبد الفتاح ورشة لإستخدام الرمل الملون فى التشكيل وشرحت من خلالها طرق تلوين الرمال واستخدامها فى التشكيل والرسم.