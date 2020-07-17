مازن مرزوق: اتحاد الكرة يرفض تشكيل رابطة الأندية لهذا السبب

قال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، إنه يوافق على تشكيل رابطة للأندية وإن ذلك سيخدم الكرة المصرية.
وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "جميع الأندية توافق على تشكيل رابطة للأندية، ولكن اتحاد الكرة يرفضحتى يستطيع السيطرة على الأمور".
وفي سياق آخر، شدد مازق مرزوق: "يجب عودة الدوري، والأندية الفاشلة هي من تطالب بإلغاء الدوري".
كما كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، مفاجأة من العيار
وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية وكانوا يخشون من الأندية".
وتابع: "كان هناك مجاملات كثيرة للأندية خلال فترة عملي ولكنني كنت أعترض على هذه الطريقة وأرفض المجاملات، ولذلك كنت أتعرض للهجوم".
وأتم: "اللجنة الخماسية لا تسير علي الطريق الصحيح وأتمنى لهم التوفيق".
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