رئيس لجنة المسابقات السابق : الأندية في عهدي كانت تتحكم في اتحاد الكرة

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، مفاجأة من العيار الثقيل خلال فترة عمله بالجبلاية.

وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية وكانوا يخشون من الأندية".

وتابع: "كان هناك مجاملات كثيرة للأندية خلال فترة عملي

ولكنني كنت أعترض على هذه الطريقة وأرفض المجاملات، ولذلك كنت أتعرض للهجوم".

وأتم: "اللجنة الخماسية لا تسير علي الطريق الصحيح وأتمنى لهم التوفيق".

أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، أنه لا يوجد فارق بين اللاعب المصري

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والأجنبي.

وأكد مازن مرزوق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعب المصري أصبح يحصل على راتب عالي ويحصل على كافة الصلاحيات التي يحصل عليها اللاعب الأجنبي".

وتابع: "اللاعب المصري بقى بيدلع والدليل هو محمد صلاح، هو لاعب مصري ولكنه نجح وتألق بشكل كبير للغاية في رحلته بأوروبا".

مازن مرزوق: الأندية في عهدي كانت بتتحكم في الجبلاية واللجنة الخماسية لا تسير علي الطريق الصحيح.