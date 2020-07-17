رئيس ريال مدريد : زيدان نعمة من السماء وأتمنى استمراره فترة طويلة

أشاد فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، بمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك بعد تتويج النادي الملكي بالدوري الإسباني للمرة الـ 34 في تاريخه. وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد أن فاز على فياريال في الجولة قبل الأخيرة ليوسع فارق النقاط مع قبل الأخيرة ليوسع فارق النقاط مع برشلونة غريمه التقليدي إلى 7 نقاط. وقال بيريز خلال تصريحات تليفزيونية عقب تتويج ريال مدريد بالدوري، " زين الدين زيدان نعمة من السماء،وأتمنى أن يبقى مع ريال مدريد فترة طويلة". مع ريال مدريد فترة طويلة". وأضاف " أشعر بالفخر لرئاستي لنادي ريال مدريد وعملي مع زيدان وجميع لاعبي الفريق".

يذكر أن زين الدين زيدان استطاع أن ينجح مع ريال مدريد في ولايته التدريبية الأولى في التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، بالإضافة إلى التتويج بالدوري الإسباني في موسم 2016 - 2017.



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