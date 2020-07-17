راموس : زيدان مفتاح التتويج بالدوري ويحول ما يلمسه لذهب

أشاد سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، وذلك عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني.
وتوج ريال مدريد بطلا للدوري الاسباني للمرة الـ 34 في تاريخه، وذلك بعد أن هزم فياريال بثنائية مقابل هدف،في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.
وقال راموس في تصريحات لقناة الدوري الإسباني، " زيدان مفتاح التتويج باللقب وقائد السفينة للتتويج الريال بالدوري".
وأضاف " زيدان مدرب رائع للغاية وصاحب فكرمختلف، فكل شئ يلمسه يتحول لذهب، ونحن نثق به بشكل كبير للغاية".
وتابع " زيدان يمنحنا الثقة دائما، ونحن نثق به".
وأردف " نشعر بسعادة كبيرة للغاية بعد التتويج باللقب، وبصفة خاصة لأنه اللقب الخامس لي مع ريال مدريد".
وأتم حديثه " أود إنهاء مسيرتي الكروية مع ريال مدريد، لأني عاشق للنادي".
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