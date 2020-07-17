صور تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني 2020/2019 “زيدان يُحمل على الأعناق”

حُمل المدير الفني الفرنسي ذو الأصل الجزائري “زين الدين زيدان” على الأعناق أثناء احتفالات ريال مدريد بتتويجه بلقب الدوري الاسباني للمرة الـ 34 في تاريخه، مساء اليوم الخميس 16 يوليو 2020.
وتمكن ريال مدريد من هزيمة ضيفه فياريال 1/2 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الاسبانية مدريد، ليحسم لقب الدوري قبل انتهاء الدوري الاسباني بجولة واحدة، ودون انتظار خدمات من الفرق الأخرى.
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وتواجد رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” في مراسم تسليم كأس الدوري الاسباني لقائد الفريق “سيرخيو راموس” عقب انتهاء لقاء الفريق أمام فريق الغواصات الصفراء.
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وفور الانتهاء من الاحتفال برفع كأس الدوري، تفرغ نجوم النادي الملكي لحمل زين الدين زيدان على الأعناق، للتأكيد على أنه صاحب الفضل في عودة الفريق إلى المسار الصحيح بعد سلسلة من النتائج المخيبة تحت قيادة لوبيتيجي وسولاري في الموسم الماضي.
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ولم يفز ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني منذ موسم 2017/2016 الذي شهد تتويجه كذلك بلقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة زين الدين زيدان.
والتالي صور تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني 2020/2019
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