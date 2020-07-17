أوساسونا يُضاعف أحزان برشلونة ويُسقطه في كامب نو بالضربة القاضية

ضاعف اوساسونا احزان برشلونة بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، في نهاية محرجة لمسيرة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، مساء اليوم الخميس 16 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الاسباني.

ومنذ العودة، حقق برشلونة ثلاثة تعادلات وستة انتصارات قبل أن يتلقى الخميس هزيمة قاتلة قد تكلف مدربه كيكي سيتيين وظيفته، وتزيد من حدة التوتر في أروقة “كامب نو”.

ووجد برشلونة نفسه متخلفا منذ الدقيقة 15 بهدف لخوسيه آرناييز الذي وصلته الكرة عند نقطة الجزاء بتمريرة من الإكوادوري بيرفيس إستوبينان، فتقلفها مباشرة في شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن.

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وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 62 لإدراك التعادل من ركلة حرة رائعة نفذها ميسي، معززا صدارته لترتيب الهدافين بـ23 هدفا، ليسير بثبات نحو الفوز بلقب الهداف للمرة الرابعة تواليا والسابعة في مسيرته.

وعلى الرغم من الضغط المتواصل واضطرار أوساسونا لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إنريك غاييغو في الدقيقة 77، عجز برشلونة عن الوصول الى الشباك مرة أخرى ودفع الثمن في الوقت القاتل حين اهتزت شباكه بهدف سجله روبرتو توريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبعد أن حسمت المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال، بقي أتلتيكو مدريد رابعا بفوزه على مضيفه خيتافي 2-صفر، مستفيدا من تعثر إشبيلية سلبا أمام مضيفه ريال سوسييداد الذي بقي سادسا بفارق نقطة أمام خيتافي ونقطتين خلف فياريال الخامس.

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