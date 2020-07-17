نقدم لكم أهداف مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني،في أهم مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 بالجولة الـ 37، في الدوري الإسباني.

نُقلت مباراة “برشلونة وأوساسونا” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 3 الفرنسية، وقناة ماكس سبورت 1، على ملعب برشلونة “الكامب نو”.

ضاعف اوساسونا احزان برشلونة بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، في نهاية محرجة لمسيرة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ووجد برشلونة نفسه متخلفا منذ الدقيقة 15 بهدف لخوسيه آرناييز الذي وصلته الكرة عند نقطة الجزاء بتمريرة من الإكوادوري بيرفيس إستوبينان، فتقلفها مباشرة في شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن.

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وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 62 لإدراك التعادل من ركلة حرة رائعة نفذها ميسي، معززا صدارته لترتيب الهدافين بـ23 هدفا، ليسير بثبات نحو الفوز بلقب الهداف للمرة الرابعة تواليا والسابعة في مسيرته.وعلى الرغم من الضغط المتواصل واضطرار أوساسونا لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد إنريك غاييغو في الدقيقة 77، عجز برشلونة عن الوصول الى الشباك مرة أخرى ودفع الثمن في الوقت القاتل حين اهتزت شباكه بهدف سجله روبرتو توريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

إليكم أهداف مباراة برشلونة واوساسونا فى الدوري الاسباني

هدف التقدم اوساسونا 1-0

هدف التعادل لبرشلونة “ميسي” 1-1

هدف اوساسونا الثاني 2-1

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