نقدم لكم أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 في ختام الجولة الـ 37 بالدوري الإسباني.

نُقلت مباراة “ريال مدريد وفياريال” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 2 الفرنسية، وقناة ماكس سبورت 4، على ملعب ريال مدريد “الفريدو دي ستيفانو“.

عزز ريال مدريد رقمه القياسي وتوج بطلا للدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بفوزه على ضيفه فياريال 2-1.

ودخل ريال اللقاء متصدرا بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة بطل الموسمين الماضيين، ونجح بفوزه العاشر تواليا منذ عودة المنافسات بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، في توسيعه الى سبع بعد سقوط النادي الكاتالوني أمام ضيفه أوساسونا 1-2.

ويدين النادي الملكي الذي كان بحاجة لنقطتين من مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب، بفوزه الى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين (29 و77 من ركلة جزاء).

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واستحق ريال مدريد اللقب هذا الموسم، إذ تألق في الخطوط الأمامية بتمتعه بثاني أفضل هجوم في الدوري خلف برشلونة (68 هدفا مقابل 81) وأفضل دفاع (تلقت شباكه 23 هدفا فقط).

إليكم أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال فى الدوري الاسباني

هدف التقدم للريال “بنزيمة” 1-0

لقطات من المباراة

هدف ريال مدريد الثاني “بنزيمة” 2-0

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