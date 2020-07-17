عاجل | تشكيلة برشلونة الأساسية أمام أوساسونا في الدوري الاسباني “عودة فاتي وغياب سواريز”

يقدم لكم الخليج 365 تشكيلة برشلونة الرسمية التي أعلنها المدرب “كيكي سيتين” لمواجهة فريق “أوساسونا ” على ملعب “الكامب نو”. وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي برشلونة عودة اللاعب الاسباني الشاب “أنسو فاتي”، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب طرده في مباراة إسبانيول. وقرر المدرب كيكي سيتين إشراك المهاجم مارتن برايثوايت على حساب المهاجم الأوروجوياني “لويس سواريز“. وسيغيب “سيرجيو بوسكيتس” هو الآخر عن التشكيلة الأساسية لبرشلونة،حيث سيلعب في خط الوسط كل من “ريكي بويج وإيفان راكيتيتش وسيرجي روبرتو”. والتالي تشكيلة برشلونة الرسمية أمام أوساسونا في الدوري الاسباني: Advertisements تير شتيجن نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليه – جونيور فيربو ريكي بويج – إيفان راكيتيتش – سيرجي روبرتو ليونيل ميسي – مارتن برايثوايت – أنسو فاتي ..

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