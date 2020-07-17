بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 16 يوليو 2020 في الجولة الـ 36، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق السوداني المتميز “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 11 الإنجليزية، وبي تي سبورت إكسترا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب كريستال بالاس “سيلهرست بارك“.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويًا في عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع “ليستر سيتي” برصيد 59 نقطة لكل منهما، وبفارق 4 نقاط عن “تشيلسي” الذي فاز على نوريتش سيتي في افتتاح الجولة.

بينما يقبع فريق “كريستال بالاس” في المركز الـ 14 برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الـ 13 “نيوكاسل يونايتد” الذي خسر من “توتنهام” أمس الأربعاء.

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يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وكريستال بالاس” في البريميرليج انتهت بفوز كريستال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” يوم 24 أغسطس 2019.

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مانشستر يونايتد 2-0 كريستال بالاس

????️ملعب سيلهرست بارك (كريستال بالاس)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 36)

⌚انتهت

????بث مباشر أهم احداث مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بالجولة الـ 36 في الدوري الانجليزي.

تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم : دي خيا – ليندلوف – ماجواير – وان بيساكا – فوسو مينساه – بول بوجبا – سكوت مكتوميناي – جرينوود – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال.

: دي خيا – ليندلوف – ماجواير – وان بيساكا – فوسو مينساه – بول بوجبا – سكوت مكتوميناي – جرينوود – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال. تشكيلة كريستال بالاس اليوم: جوايتا – مامادو ساخو – فان أنهولت – دان – وارد – مكارثي – ميليفوجيفيتش – مكارثر – ويلفريد زاها – تاونسيند – جوردان أيو

جوايتا – مامادو ساخو – فان أنهولت – دان – وارد – مكارثي – ميليفوجيفيتش – مكارثر – ويلفريد زاها – تاونسيند – جوردان أيو 1″ ???? صافرة بداية اللقاء.

15″ سيطرة ميدانية من كريستال بالاس على أحداث اللقاء .. وانكماش غريب من مانشستر يونايتد في الخطوط الخلفية.

31″ إصابة لمدافع مانشستر يونايتد ماجواير.. والحكم يوقف اللعب كي يتلقى العلاج

32″ حارس مرمى كريستال بالاس فينثينت جوايتا لم يختبر أبدًا في أي كرة!

36″ مانشستر يونايتد يتعرض لضغط مُبكر على حائز الكرة من وسط الملعب.. الفريق يخرج بصعوبة بالهجمة من الخلف

38″ أووووووووووه…أخطر فرصة في المباراة لمانشستر يونايتد، عرضية مذهلة من برونو فيرنانديز إثر ركنية، تجد رأس هاري ماجواير الذي ارتقى وحول الكرة بشكل ممتاز لكنها تمر جوار القائم الأيسر بقليل..

40″ جوردان أيو يطلق تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بالقدم اليسرى أبعدها دي خيا بقبضة اليد..

40″ أيو تسلم كرة عرضية مَرت بشكل غريب من مدافعي اليونايتد..

41″ برونو فيرنانديز يَرد على محاولة جوردان أيو، ويصوب من 30 ياردة كرة مفاجئة تمر جوار القائم الأيمن بياردة واحدة.

44″ مطالبات من ويلفريد زاها بركلة جزاء ضد المدافع فيكتور ليندلوف ! والحكم يشير باستمرار اللعب

45″ جووووووووووووووول…مانشستر يونايتد يتقدم بالهدف الأول بواسطة ماركوس راشفورد

45″ ???? يا لاعيب يا راشفورد!!! تبادل كروي سريع جدًا بين برونو فيرنانديز وأنتوني مارسيال على حدود منطقة الجزاء، وبرونو فيرنانديز يمرر بعدها إلى راشفورد داخل منطقة الجزاء، ليتسلم راشفورد ويراوغ مستغلاً انشعال المدافعين بتحرك أنتوني مارسيال داخل المنطقة بشكل قطري.. لينجح في خداع المدافعين والحارس ويسدد في الشباك بكل هدوء وبرودة دم!

45+3″ ???? أوووووووووووووووه…دي خيا يزيح هدف مؤكد بنسبة 100٪ بإخراج تسديدة لاعب وسط كريستال بالاس “ميليفوجيفيتش” بكف اليد من المقص الأيمن!

45+3″ ميليفوجيفيتش سدد كرة حرة مباشرة من على خط الـ 18 مقوسة من فوق الحائط البشري .. ذهبت في زاوية صعبة جدًا، لكن دي خيا تعملق وتفوق على نفسه في ابعادها!

45+4″ صافرة نهاية الشوط الأول من اللقاء.

استراحة ونواصل في الشوط الثاني..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني

55″ ⚽️ ???? جووووول..جوردان أيو يسجل هدف التعادل لكريستال بالاس ، لكنه مرهون بإعادة الفيديو.

55″ آمال مانشستر يونايتد تتراجع في التأهل لدوري أبطال أوروبا لو احتسب هذا الهدف

57″ ❌ لا الحكم يرفض الهدف بعد مراجعة الفار ويلغيه بداعي التسلل .. النتيجة لا تزال تقدم مانشستر يونايتد 1-0

78″ جوووووووووووول..أنتوني مارسيال يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من صناعة ماركوس راشفورد.

90″ الحكم يحتسب 7 دقائق كوقت بدل من ضائع

98″ صافرة نهاية اللقاء بفوز مان يونايتد 2-0

مان يونايتد يصل للنقطة 62 ويعادل عدد نقاط ليستر سيتي ليصبح على بُعد خطوة واحدة من التأهل لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل

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