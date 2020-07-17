عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام فياريال في الدوري الاسباني “هازارد يبدأ مع رودريجو”

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام فياريال في الدوري الاسباني، لحساب الجولة الـ 37، المقرر لها مساء اليوم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد.

وضمت تشكيلة ريال مدريد الأساسية اللاعب الدولي البلجيكي “إدين هازارد” الذي لم يُشارك في أي مباراة كأساسي منذ أربع مباريات.

وخرج هازارد من حسابات زيدان بسبب إصابة تعرض لها أمام إسبانيول يوم 28 يونيو الماضي، ليغيب عن مباراتي خيتافي وأثلتيك بلباو، قبل أن يعود للعب 9 دقائق أمام آلافيس، ثم يبقى على دكة البدلاء أمام غرناطة في الجولة الماضية.

وسيتواجد هازارد على الطرف الأيسر من خط هجوم ريال مدريد، بينما سيلعب الشباب البرازيلي رودريجو على الرواق الأيمن، وداخل منطقة الجزاء سيتواجد كالعادة كريم بنزيمة.

أما فريق فياريال الذي يصارع للاحتفاظ بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني هذا الموسم، فقد قرر مدربه “كاييخا” إشراك اللاعب المغربي “سفيان شاكلا” في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ يوم 19 يونيو الماضي، عندما لعب 90 دقيقة أمام غرناطة.

وغاب سفيان صاحب الـ 26 عامًا عن مباريات فياريال أمام إشبيلية وبرشلونة وخيتافي وريال سوسيداد بجلوسه على دكة البدلاء، كما غاب عن مباراتي بيتس وفالنسيا بداعي الإصابة، ليصبح مفاجأة تشكيلة فياريال اليوم.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية :

كورتوا

Advertisements

فيرلان ميندي – فاران – راموس – كاربخال

كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش

إدين هازارد – كريم بنزيمة – رودريجو

والتالي تشكيلة فياريال الأساسية :

أسينخيو

باو توريس – سفيان شاكلا – كوينتيلا – ماريو جاسبر

موي جوميز – مورلانيس – زامبو آندري – بينا – شوكويزي

جيرارد مورينو