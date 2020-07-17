بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وأوساسونا” في أهم مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 بالجولة الـ 37، في الدوري الإسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وأوساسونا” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 3 الفرنسية، وقناة ماكس سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب برشلونة “الكامب نو”.

يحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر “ريال مدريد”، وسيسعى العملاق الكتالوني إلى تحقيق الفوز على “أوساسونا”، على أمل ان يتعثر الفريق الملكي أمام “فياريال” في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت لتأجيل حسم الليجا إلى الجولة الأخيرة.

بينما يقبع فريق “أوساسونا” في المركز الـ 11 برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطتين عن “فالنسيا وغرناطة” الذان يحتلان المركزين العاشر والتاسع على الترتيب بنفس عدد النقاط.

Advertisements

وانتهت آخر مواجهة بين “برشلونة وأوساسونا” في الليجا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ملعب أل سادار” يوم 31 أغسطس 2019.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم

برشلونة 1-2 أوساسونا

????️ملعب الكامب نو (برشلونة)

????الدوري الاسباني (الجولة الـ 37)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة الـ 37 بالدوري الاسباني.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة برشلونة: تير شتيجن – نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليه – جونيور فيربو – ريكي بويج – إيفان راكيتيتش – سيرجي روبرتو – ليونيل ميسي – مارتن برايثوايت – أنسو فاتي.

تير شتيجن – نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليه – جونيور فيربو – ريكي بويج – إيفان راكيتيتش – سيرجي روبرتو – ليونيل ميسي – مارتن برايثوايت – أنسو فاتي. ???? تشكيلة أوساسونا: سيرجيو هيريرا – أدريان هيرنانديز – راؤول نافاس – دافيد جارسيا – ناتشو فيدال – رفيس استوبيان – داركو برسناك – جون مونكايولا – أينيجو بيريز – خوسيه أرنايز – أدريان لوبيز.

سيرجيو هيريرا – أدريان هيرنانديز – راؤول نافاس – دافيد جارسيا – ناتشو فيدال – رفيس استوبيان – داركو برسناك – جون مونكايولا – أينيجو بيريز – خوسيه أرنايز – أدريان لوبيز. “1????بداية المباراة..

“5 تير شتيجن يتصدى لتسديدة قوية جدًا من لاعب أوساسونا.

“10 نذكركم ان مباراة ريال مدريد امام فياريال بدأت مع هذه المباراة.

“16⚽جووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لأوساسونا عن طريق المهاجم خوسيه أرنايز من جملة رائعة بين أدريان لوبيز والظهير الأيسر رفيس استوبيان.

“19 الظهير الأيسر لأوساسونا رفيس استوبيان يقدم اداء مميز حتى الآن.. تقدم مرة أخرى وصنع فرصة خطيرة جدًا في ظل تقدم نيلسون سيميدو.

“21 اووووووووووووووووووه العارضة تصد تسديدة ميسي من ضربة حرة مباشرة.

“25 برشلونة كالعادة يستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى أوساسونا.

“30 ضربة حرة مباشرة لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء.. يتولى تنفيذها ميسي ولكن تعلو المرمى.

“32 الكولينج بريك الآن..

“34 في لقطة إعادة الهدف الآن بالتصوير البطيء، الظهير الأيسر فيربو هو من غطى مكان بيكيه في قلب الدفاع في لقطة تظهر عشوائية دفاع البرسا!!

“36 سادس ركنية لبرشلونة مقابل ركنيتين لأوساسونا حتى الآن.

“42 سيرجيو روبرتو يضرب كرة رأسية قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن علت مرمى هيريرا.

“43 ريال مدريد متقدم الآن بهدف نظيف على فياريال، بهذه النتائج الفارق بين الفريقين أصبح 7 نقاط.

“44 ميسي يطالب بركلة جزاء بعد اعاقة من مدافع أوساسونا ولكن الحكم يشير إلى استئناف اللعب.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 اول خطأ على برشلونة في الدقيقة 46 بعد تدخل قوي من برايثوايت على مدافع أوساسونا.

“45+2 ميسي يمرر كرة عالية داخل منطقة الجزاء تمر من فيربو وبرايثوايت.

“45+3 اللعب يتوقف الآن بسبب اصابة لاعب أوساسونا برسناك بعد دفعة من ليونيل ميسي.

“45+5 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم أوساسونا بهدف نظيف أحرزه أرنايز دياز.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“47 هدف ملغي لبرشلونة عن طريق برايثوايت بداعي التسلل على ميسي الذي سند الكرة إلى المهاجم الدنماركي.

“49 ميسي يسدد ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تعلو مرمى هيريرا.

“50 فاتي يقوم بثنائية رائعة مع سيميدو ويسدد كرة قوية افتقد الكثير من الدقة.

“53 هيريرا يتألق ويحرم ميسي من تسجيل هدف التعادل.

“54????بطاقة صفراء على نيلسون سيميدو بعد تدخل قوي على مدافع أوساسونا.

“57????إيفان راكيتيتش يتلقى بطاقة صفراء، وبالتالي سيغيب عن اخر مباراة لبرشلونة في الليجا بسبب تراكم البطاقات.

“59????????تبديلان دفعة واحدة لبرشلونة بخروج سيميدو ودخول فيدال، وخروج برايثوايت ودخول سواريز.

“62⚽جووووووووووووووووووووووول هدف التعادل لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي من ضربة حرة مباشرة.

“63????بطاقة صفراء على لاعب أوساسونا رفيس استوبيان بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.

“66????التبديل الثالث لبرشلونة بخروج إيفان راكيتيتش ودخول سيرجيو بوسكيتس.

“67 هدف ملغي لبرشلونة بداعي التسلل على لويس سواريز.

“68????بطاقة صفراء على بيكيه بسبب اعتراضه على قرار الحكم الاخير بإلغاء هدف سواريز، وسيغيب المدافع عن المباراة القادمة للفريق بسبب تراكم البطاقات.

“71????????تبديلان دفعة واحدة لأوساسونا بخروج ادريان لوبيز ودخول بارجا، وخروج صاحب الهدف أرنايز ودخول غاييغو.

“74????بطاقة صفراء على جونيور فيربو بعد دهس قدم لاعب أوساسونا.

“75????بطاقة حمراء على البديل غاييغو بعد تعمده استخدام المرفق في وجه المدافع لينجليه.

“79???????? اخر تبديلات برشلونة بخروج ريكي بويج ودخول دي يونج، وخروج فيربو ودخول جوردي ألبا.

“80 تعتبر هذه المباراة هي الأولى لفرينكي دي يونج بعد العودة من الإصابة.

“85 يتبقى خمس دقائق على نهاية المباراة ومازال التعادل الايجابي يسيطر.

“86????تبديل لأوساسونا بخروج مونكايولا ودخول روبرتو توريس.

“90 حكم المباراة يضيف 7 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+3 هجمة مرتدة سريعة لأوساسونا تنتهي عن المهاجم بارجا الذي سدد بقوة في الشباك الخارجية لتير شتيجن.

“90+4⚽جووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لأوساسونا عن طريق البديل روبرتو توريس.

“90+5 القائم يحرم سواريز من تسجيل هدف التعادل في هذه اللحظات.

“90+7 صافرة نهاية المباراة بخسارة برشلونة بهدفين مقابل هدف على أرضه، وبالتالي تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني للمرة الـ 34 في تاريخه.

إلى هنا ينتهي البث المباشر، وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

..