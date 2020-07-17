بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وفياريال” ضمن مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 في ختام الجولة الـ 37 بالدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وفياريال” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 2 الفرنسية، وقناة ماكس سبورت 4.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ريال مدريد “الفريدو دي ستيفانو“.

يحتل “ريال مدريد” صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 83 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف “برشلونة” الذي سيواجه “أوساسونا” في نفس التوقيت.

وسيسعى الفريق الملكي إلى تحقيق الفوز على “فياريال” بأي نتيجة من أجل تحقيق لقب الليجا بشكل رسمي للمرة الـ 34 في تاريخه.

في المقابل يقبع “فياريال” في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الرابع “أتلتيكو مدريد”، وبفارق 3 نقاط عن “خيتافي” الذي يحتل المركز السادس.

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وفقد فريق الغواصات الصفراء فرصة المنافسة على المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي، في الجولة الماضية بعدما خسر امام “ريال سوسيداد” بهدفين مقابل هدف.

وانتهت آخر مواجهة بين “ريال مدريد وفياريال” في الدوري الاسباني بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لاسيراميكا” يوم 1 سبتمبر 2019.

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ريال مدريد 2-1 فياريال

???? ملعب الفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد)

???? تتويج ريال مدريد

???? الدوري الاسباني (الجولة الـ 37)

انتهت

بث مباشر ريال مدريد فياريال لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لليلة الحسم في الدوري الاسباني .. ريال مدريد يستضيف فياريال على ملعب آلفريدو دي ستيفانو في مدريد.

يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة كل 30 ثانية ليصلك كل ما هو جديد عن هذه المباراة.. من صور وفرص وبطاقات وتبديلات وشرح للأهداف + بعض اللمحات التكتيكية.

⬜️ ⬛️تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – فيرلان ميندي – فاران – راموس – كاربخال – كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – إدين هازارد- – كريم بنزيمة – رودريجو

فاران راموس كاربخال – كاسيميرو توني كروس لوكا مودريتش – إدين هازارد- – كريم بنزيمة رودريجو يغيب عن تشكيلة ريال مدريد لاعب واحد هو “مارسيلو” للإصابة.

لاعب واحد هو “مارسيلو” للإصابة. ???? ???? تشكيلة فياريال اليوم: أسينخيو – باو توريس – سفيان شاكلا – كوينتيلا – ماريو جاسبر – موي جوميز – مورلانيس – زامبو آندري – بينا – شوكويزي – جيرارد مورينو

سفيان شاكلا كوينتيلا ماريو جاسبر – موي جوميز – مورلانيس زامبو آندري بينا شوكويزي – جيرارد مورينو يغيب عن تشكيلة فياريال في هذه المباراة كل من “كارلوس باكا وماريانو باربوسا وروميرو جويرا وراميرو موري”..جميعهم بسبب الإصابة باستثناء باربوسا للإيقاف.

في هذه المباراة كل من “كارلوس باكا وماريانو باربوسا وروميرو جويرا وراميرو موري”..جميعهم بسبب الإصابة باستثناء باربوسا للإيقاف. ????‍♂️ يدير هذا اللقاء الحكم “آليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز” صاحب الـ 37 عامًا.

????‍♂️ أدار الحكم هيرنانديز هيرنانديز مباراة الكلاسيكو الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم والمنتهية بالتعادل 0-0 على ملعب كامب نو في الجولة 10..وأدارة مباراة أخرى لريال مدريد هذا الموسم أمام ليفانتي وانتهت بخسارة الريال 1-0 في الجولة 25 من الليجا.

????‍♂️ الحكم أدار لفياريال مباراتين بمنافسات الليجا هذا الموسم، الأولى أمام أتلتيكو مدريد في الجولة 16 وانتهت بالتعادل 0-0 على ملعب لاسيراميكا، والثانية في الجولة 23 أمام بلد الوليد، وانتهت بالتعادل 1/1.

1″ صافرة بداية اللقاء..

7″ سقوط للاعب المغربي سفيان شاكلا بسبب إصابة في الضلع ثم ينهض بعد دقيقة واحدة..

10″ ريال مدريد الطرف الأفضل في أول 10 دقائق من المباراة، سيطرة تامة واختراق دائم من جهة فيرلان ميندي..

12″ بوووووووم…تصويبة قوية تفتقد الدقة من حوالي 30 ياردة أطلقها كاسيميرو .. ذهبت بعيدة فوق المدرجات!!

14″ أووووووووووه…تمريرة طولية عبقرية من كاسيميرو إلى بنزيمة داخل منطقة الجزاء ، لكن بنزيمة يمررها بالعرض بدلاً من تسديدها بوجه قدمه اليسرى في المرمى.. ضاعت بغرابة من الريال!

15″ في هذه اللحظة برشلونة يتأخر بهدف من أوساسونا سجله “جوزيه آرنايز”!! لقب الليجا الآن في أحضان ريال مدريد

16″ الريال يحتاج للتعادل فقط من مباراته أمام فياريال

19″ ???? بطاقة صفراء لمدافع فياريال المغربي سفيان شاكلا

20″ واضح أن فياريال يلعب على التعادل من خلال التشكيلة وخطة اللعب.. أداء دفاعي بحت وهجمات مرتدة!

21″ عدم البدء بسانتي كاثورلا وبرونو سوريانو وباكو ألكاثير كان غريبًا..يبدو أن مدرب فياريال “كاييخا” يود امتصاص حماس الريال ثم اللدغ في الشوط الثاني بإشراك العناصر الخبيرة…سنرى ما سيحدث!

29″ ⚽️ جوووووووووووووول…كريم بنزيمة يمنح الأفضلية لريال مدريد ..الهدف رقم 20 لكريم في الليجا هذا الموسم.

29″ ???? لوكا مودريتش يخطف الكرة من المغربي سفيان شاكلا ثم يمرر كرة بينية إلى كريم بنزيمة في الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء فياريال، ليصوب بنزيمة لحظة خروج أسينخيو من مرماه، لتذهب الكرة من بين قدمي الحارس وتعانق الشباك!

31″ وقت مستقطع .. لإلتقاط الأنفاس وشرب المياه

40″ فياريال بدأ يستعيد نشاطه ويستحوذ ويضغط على الريال في خط الوسط بتمريرات قصيرة من قدم لقدم..

45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع

45+3″ راموس يضرب أحد لاعبي فياريال داخل منطقة الجزاء اثناء تنفيذ ركلة حرة غير مباشرة، والحكم يرفض منح فياريال ركلة جزاء ..

45+3″ الإعادة أظهرت راموس وهو يضرب لاعب فياريال في الظهر وليس في الكتف .. مع ذلك لا وجود لتقنية الفار!

45+3″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 1-0.

استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني.

45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني ..

46″ ???? برونو سوريانو يشارك بدلاً بينيا في تشكيلة فياريال..

46″ ???? التغيير الثاني لفياريال بنزول أونتيفيروس بدلاً من شوكويزي.

46″ ???? ريال مدريد يواصل العمل القوي بحثًا عن الهدف الثاني لقتل اللقاء واللعب بأريحية.

47″ فرصة تضيع من راموس إثر ركلة حرة لعبت بسرعة.

54″ أووووووووووه…مودريتش يمرر كرة بينية عبقرية إلى كاربخال داخل منطقة الجزاء على الجهة اليمنى.. وكاربخال يراوغ باو توريس ويموه ويسدد والحارس أسينخيو يتصدى بأعجوبة لترتد إلى هازارد الذي فشل في متابعتها وتسجيل الهدف!!

54″ ???? لوكا مودريتش يتلقى بطاقة صفراء بعد ارتكاب خطأ ضد لاعب فياريال البديل “أونتيفيروس” على حافة منطقة جزاء الريال.

61″ ????‍♂️❌ غريبة من الحكم هيرنانديز هيرنانديز، يشهر البطاقة الصفراء للوكا مودريتش، ثم يتراجع عن قراره!!

63″ ???? تغيير ثالث في تشكيلة فياريال بنزول “إيبورا” بدلاً من مورلانيس.

63″ ???? تغيير رابع لفياريال بنزول النجم “سانتي كاثورلا” بدلاً من جوميز.

63″ ???? تغيير أول للريال بنزول “فينسيوس جونيور” بدلاً من إدين هازارد..

64″ ???? التغيير الثاني لريال مدريد بنزول “ماركو أسينسيو” بدلاً من رودريجو.

67″ أوف أوف !! الظهير الأيسر لنادي فياريال “كوينتيا” يصطدم في رأس كورتوا بعد الانفراد به إثر تمريرة بينية من سانتي كاثورلا في منطقة جزاء الريال .. اصطدام قوي للغاية!

68″ ???? الحكم يشهر البطاقة الصفراء لــ “كوينتيا”

68″ في الإعادة.. خروج كورتوا كان خاطيء تمامًا ومندفع على قدم لاعب فياريال .. لكن الحكم رفض احتسبها ركلة جزاء!

71″ تصويبة من أونتيفيروس من خارج منطقة الجزاء سهلة في يد كورتوا.

73″ ???? ركلة جزاء لصالح سيرخيو راموس ضد اللاعب سفيان شاكلا.. والحكم يراجع تقنية الفار

74″ الاعادة توضح أن سفيان لم يلمس راموس الذي سقط ومثل السقوط على الحكم.

74″ الحكم أصر على موقفه واحتسب ركلة الجزاء رغم خلو اللعبة من أي تلامس..

75″ راموس يلمس الكرة لحظة تنفيذ ركلة الجزاء لتمهيدها أمام بنزيمة الذي سدد في المرمى..

76″ الحكم قرر إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول بنزيمة لمنطقة الجزاء قبل لمس راموس وتمهيده للكرة، ولم ينظر لاعتراضات لاعبي فياريال الذين طالبوا بخطأ ضد ريال مدريد وإلغاء ركلة الجزاء..

77″ إعادة ركلة الجزاء..وبنزيمة هو مَن سَيُسددها هذه المرة..

77″ ⚽️ جوووووووووول..الهدف الثاني لريال مدريد بواسطة بنزيمة الذي رفع رصيده لـ 21 هدفًا.

82″ ???? مشاركة تريجويروس بدلاً من زامبو آندري فرانك في تشكيلة فياريال.

84″ ⚽️ جوووووووووووووووووول…الهدف الأول لفياريال في المباراة بواسطة “إيبورا”..

84″ رأسية عظيمة من إيبورا بعد تلقيه تمريرة عرضية من ماريو جاسبر .. ذهبت على أقصى يمين كورتوا..

85″ لا احتفال بين عناصر فياريال بهذا الهدف بعدما شعروا بالظلم من الحكم!

85″ ???????????? تغيير ثلاثي في ريال مدريد بنزول فيدي فالفيردي وإيسكو ولوكاس فاسكيز بدلاً من لوكا مودريتش وتوني كروس وكاربخال.

86″ ???? بطاقة صفراء للاعب ريال مدريد إيسكو.

88″ ضغط شرس من فياريال على مرمى ريال مدريد في الدقائق الأخيرة..

89″ أووووووووووه…أونتيفيروس المزعج كاد يتمكن من تسجيل هدف التعادل لكن كورتوا أنقذ الموقف

90″ الحكم يحتسب 6 دقائق كوقت بدل من ضائع

93″ جووووووووول.. ثالث لريال مدريد بواسطة فينسيوس جونيور بعد تمريرة من كريم بنزيمة.

94″ الحكم يرفض احتساب الهدف ويراجع تقنية الفار ، ليتأكد من لمس كريم بنزيمة للكرة باليد قبل تمريرها.

96″ صافرة نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 2-1 وتتويجه بلقب الدوري الاسباني.

مبروك لعشاق ريال مدريد لقب الدوري الاسباني لأول مرة منذ عام 2017 ????

لأول مرة يحتفل ريال مدريد دون جمهوره بلقب الدوري .. لكنه تتويج مستحق لا شك بعد الصحوة الكبيرة للفريق بعد استئناف النشاط.

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