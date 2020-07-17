ثلاثية لا تُنسى.. جماهير الهلال تُشعل تويتر

تفاعلت جماهير نادي الهلال بشكل كبير، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع التغريدة التي نشرها حساب دوري أبطال آسيا الرسمي، التي استعاد فيها ذكريات أول فوز للزعيم على فريق السد القطري، وذلك بنتيجة 3 أهداف دون رد.

وجاء فوز الهلال على السد في دوري أبطال آسيا عام 2010، بثلاثية نظيفة، وشهد اللقاء تألق لافت للنظر من جانب ياسر القحطاني الذي أحرز هدفين، ومن البرازيلي تياجو نيفيز.

ونشر دوري أبطال آسيا تغريدة قال فيها “خميس الذكريات يعود بنا إلى عام 2010.. ثنائية من ياسر القحطاني ونيفيز أكمل الثلاثية.. الهلال يهزم السد القطري على أرضه وبين جماهيره”، مُرفقًا مع تغريدته مقطع فيديو لأهداف اللقاء.

وأضاف حساب دوري أبطال آسيا في تعليقه على الفيديو “الهلال ضد السد وتواجد الهلال والسد القطري معًا في المجموعة الرابعة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2010 مع ميس كرمان الإيراني والأهلي الإماراتي، وتمكن الزعيم من الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة وتعادلا سلبيًا في لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض”.

جدير بالذكر أن الهلال هو حامل لقب دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه في المباراة النهائية العام الماضي، على حساب أوراوا الياباني، بثلاثة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.

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