هزيمة مذلة لبرشلونة أمام أوساسونا في ليلة ضياع لقب الليجا

فاجأ أوساسونا مضيفه برشلونة عندما هزمه (2-1) الخميس ضمن المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم في ليلة شهدت تتويج ريال مدريد بلقب المسابقة المحلية. وبادر خوسيه أرناييز (16) اللاعب السابق في الفريق الكتالوني بافتتاح النتيجة للضيوف بيد أن أصحاب الأرض تمكنوا من معادلة الكفة بواسطة نجمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي (62). وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن البلوغرانا سيتفوّق بعد طرد إنريك غاييغو (77) حصل العكس وسجّل أوساسونا هدفاً ثانياً حسم به نتيجة المواجهة عن طريق روبرتو توريس (90+4).

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