ريال مدريد بطلا للدوري الاسباني للمرة 34 في تاريخه

توّج ريال مدريد رسميًا بطلا للدوري الإسباني، عقب فوزه على ضيفه فياريال بهدفين لهدف، الخميس، في مباراة أقيمت ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من "الليغا".

سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للريال في الدقيقة 29، بعد تمريرة سحرية من لوكا مودريتش جعلته ينفرد بالمرمى.

ومن ركلة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 77 أضاف بنزيما ثاني الأهداف، قبل أن يُحرز اللاعب فيسنتي ايبورا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 83.

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وكان الفريق الملكي بحاجة لفوز وحيد من آخر جولتين حتى يضمن فوزه باللقب، بغض النظر عن نتيجة مطارده وغريمه برشلونة، الذي انهزم أمام أوساسونا بهدفين لهدف.

وجاء فوز الريال بلقب "الليغا" بعد انفراده بصدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، وتفوقه بفارق سبع نقاط عن برشلونة الوصيف، والذي خسر رهان الحفاظ على اللقب الفائز به في آخر موسمين.

ونال ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، والثانية تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قاده للفوز باللقب موسم 2016-2017.