رياضة | الأهلي يهنئ ريال مدريد بعد الفوز بالليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يهنئ ريال مدريد بعد الفوز بالليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنئ النادى الأهلي نظيره نادى ريال مدريد بعد أن حقق الأخير لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز للمرة 34 فى تاريخه بعد الفوز على حساب نظيره نادى فياريال.

ونشرت قناة النادى الأهلي عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهنئة نادى ريال مدريد الإسباني قائلة:" تهانينا الي كبير أسبانيا وأوروبا وشريكنا فى احتفالية نادى القرن بعد الفوز ببطولة الدوري الاسباني الممتاز".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد حقق لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد الفوز على حساب نظيره فريق فياريال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة هدفي الفريق الملكي فى المباراة.