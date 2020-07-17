رياضة | مانشستر يونايتد يحسم قراره تجاه نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحسم قراره تجاه نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقرير صحفية إنجليزي اليوم، عن ظهور تطور مفاجئ حول مستقبل الفرنسي بول بوجبا، نجم فريق مانشستر يونايتد.

ويخضع بوجبا إلى عقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، وذالك مع إمكانية تمديده عقده لمدة موسم اخر، وهذا في حالة اتفاق الطرفين.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بوجبا أصبح على مشارف تجديد عقده مع يونايتد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيوقع عقدًا مدته 5 أعوام مقبلة.

وأكدت الصحيفة:" أن بوجبا غير رأيه بعد عودته بصورة قوية عقب استئناف النشاط وتألقه بصورة واضحة بجوار زميله في الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز".

وأصبح بوجبا قريبًا من تمديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد، وقد يستمر حتى صيف 2025، وذالك يقفل الأبواب أمام الأندية الطامحة لضمه.