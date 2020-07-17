رياضة | تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من ميسي عقب خسارة لقب الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي بنبرة حزن عقب خسارة فريقه برشلونة على ملعبه مساء اليوم أمام أوساسونا بهدف مقابل هدفين وخسارته للقب الدوري الإسباني "الليجا".

وقال ميسي عقب نهاية المباراة :"علينا إنتقاد نفسنا, نحن برشلونة ونحن مُطالبين للفوز بكل مُباراة مهما كانت الظروف".

وأضاف ":"اليوم ظهرنا كفريق ضعيف .. الفرق أصبح تفوز علينا فقط لإنهم يملكون طاقة أكثر منا".

وتابع :"مباراة اليوم تلخص الوضع بالموسم ، نحن سيئين للغاية".

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وزاد :" قلت سابقاً بهذا الفريق لم نحقق الابطال وقالوا بلا نستطيع ، نحن لم نحقق الدوري حتى ".

وأوضح :"منذ شهر يناير كل شيء يحدث بالنادي خطأ بخطأ".

وأكمل :"سيتم اقصاء البارسا امام نابولي اذا استمر فريقنا على هذا المستوى".

وخسر برشلونة لقب الليجا للموسم الحالي، بعدما جاء في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد الذي توج باللقب.