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رياضة | هل سيتم تطبيق تقنية ال VAR فى الدورى المصرى بعد عودته؟ رئيس لجنة الحكام يُجيب

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل سيتم تطبيق تقنية ال VAR فى الدورى المصرى بعد عودته؟ رئيس لجنة الحكام يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

قال وجيه أحمد، إن هناك عدد كبير من الحكام خضعوا لمسحات فيروس ، وتم عزلهم نهائيا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الممتاز.

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وأكد وجيه أحمد في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفائتهم بشكل كبير".

وتابع: "هناك تنسيق ينننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الإستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل في عربة "الفار" فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم.

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