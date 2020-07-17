رياضة | أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز ريال مدريد بالليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز ريال مدريد بالليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الاسباني كيكي سيتين المدير الفني لنادى برشلونة عن هزيمة فريقه أمام أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف وفوز نادى ريال مدريد ببطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 37 جولة من عمر البطولة.

وقال سيتين فى تصريحات صحفية عقب المباراة:"‏لقد تفوقنا على اوساسونا اليوم لكن خسرنا فى النهاية ‏نشعر بالحزن والاحباط، الهزيمة غير عادلة‏ ربما خسرنا الدوري لأننا تركنا نقاط كان يجب أن نفوز بها‏ أتفق مع بعض الأمور التي قالها ميسي واتفهم غضبه".

وأضاف مدرب برشلونة:"أعتقد أنني سأكون مدرب الفريق أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا علينا التحسن، ‏أنظر النتائج تعطيك شعور سيئ، هناك أمور لم نفعلها بشكل جيد ويجب تحسينها ، لكن هناك أمور أيضا نقوم بها بشكل جيد".

واختتم المدرب الاسباني تصريحاته قائلا:"‏أعتقد أن أيام الراحة ستعطينا شعور جيد لمواجهة دوري أبطال أوروبا مع أقصى قدر من الطاقة".