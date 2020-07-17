رياضة | رئيس ريال مدريد عن راموس: سيبقى معنا مدى الحياة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد عن راموس: سيبقى معنا مدى الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فلورنتينو بيريز المدير الفني لنادى ريال مدريد بالمدافع الدولي الاسباني للنادي الملكي سيرجو راموس فى تصريحات صحفية عقب فوز الفريق ببطولة الدوري الإسباني الممتاز مؤكدا أنه سيبقي مع الفريق مدي الحياة.

وقال بيريز فر تصريحات صحفية:"‏سيرخيو راموس سيبقى هُنا لمدى الحياة، لقد كان دائمًا أكثر من قائد، لا يزال لدي القوة لمواصلة القيام بالأشياء ومواصلة التغلب على الصعوبات،لقد كان وضعًا صعبًا، استثنائيًا، حيث فقدنا الكثير من الدخل المالي، ولهذا السبب تحدثنا مع اللاعبين الذين أظهروا تضامنًا مع النادي من الناحية الاقتصادية ربما يكون هذا هو العام الأصعب الذي عشناه ولكن لدينا القوة للاستمرار".

وأضاف رئيس ريال مدريد:"‏بارتوميو رئيس برشلونة هو صديق لي وبرشلونة نادي محبوب، يجمعنا أكثر مما يفرقنا. لقد تحدثت مع بارتوميو عدة مرات، ولكن ليس عن تقنية الفيديو ‏أنا فخور جدًا برئاسة هذا النادي مع هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين. لقد قال زيدان أننا سنفوز في كل مباراة ويجب أن يكون المشجعون فخورين للغاية بهذا الفريق".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد حقق لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز للمرة 34 فى تاريخه بعد الفوز على حساب نظيره فياريال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.