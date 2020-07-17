رياضة | الإسماعيلي يحدد 2 مليون دولار للتخلي عن نجمه لآياكس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يحدد 2 مليون دولار للتخلي عن نجمه لآياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الإسماعيلي يدرس العرض الذي تلقاه نجم الفريق عبد الرحمن مجدي من أجل قضاء فترة معايشه في آياكس أمستردام الهولندي.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة الإسماعيلي على رحيل مجدي للاحتراف الخارجي وذلك في حالة نجاح اللاعب في إقناع المديرين الفنيين في آياكس ولن يقف أمام مستقبله خاصة أن النادي الهولندي من أعرق أندية أوروبا.

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وحدد مسئولو الإسماعيلي عدد من الشروط من أجل الموافقة على رحيل اللاعب وهي الحصول على 2 مليون دولاربالإضافة إلى نسبة من أي انتقال لاحق لعبد الرحمن مجدي.

وكان عبد الرحمن مجدي تلقى عدة عروض محلية وخارجية في الفترة الماضية.

ونجح عبد الرحمن مجدي في التألق مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي توج بها الفراعنة في مصر في نوفمبر الماضي.