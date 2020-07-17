رياضة | هجوم عنيف من الصحافة الكتالونية على رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هجوم عنيف من الصحافة الكتالونية على رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجمت الصحف الكتالونية جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بعد هزيمة الفريق أمام نظيره فريق أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وقال الصحفي الإسباني فرانسيس أجلير أن رئيس نادى برشلونة جوزيب ماريا بارتميو خرج قبل أيام وأكد أن كيكي سيتين سيكون على دكة الفريق ضد نابولي بمباراة دوري أبطال أوروبا المقبل لكن بعد تصريح ميسي الليلة سيتغير كل شئ بما فيهم سيتين.

وأضاف الصحفي الإسباني:"‏عند الإستماع إلى كلمات ليونيل ميسي، أتذكر كلمات بيب جوارديولا عندما قال، نتمنى أن لا يشعر ليو بالملل أبداً وعلى النادي أن يمنحه اللاعبين المناسبين لمساعدته، يبدو لي أن ميسي لا يشعر بالملل فحسب، بل أنه يشعر باليأس وهذا خطير جداً".

بينما عبر الاعلامى الاسباني ‏جوتا جوردي عن غضبه بعد خسارة برشلونة أمام أوساسونا حيث قال فى تصريحات تلفزيونية:" لا يجب العبث بهذا الشعار، بارتيميو، سيتين وعدة لاعبين عليهم ان يرحلوا من النادي من يوم غد".