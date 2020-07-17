رياضة | أول تعليق من راموس بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من راموس بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس مدافع نادى ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على حساب نظيره نادى فياريال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ والتتويج رسميا ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقال راموس فى تصريحات صحفية عقب المباراة:"زيدان هو المفتاح الأساسي لفوز الفريق ببطولة الدوري الاسباني نحن نؤمن به وبعمله إنه شخصٌ فريد، الجميع سعيد بهذا اللقب".

وأضاف المدافع الاسباني:"أود أن أنهي مسيرتي هنا فى ريال مدريد لا أعتقد أن هناك أي مشكلة، سأبقى هنا لسنوات عديدة كما يريد الرئيس فلورنتينو بيريز".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد حقق لقب بطولة الدوري الاسباني الممتاز للمرة 34 فى تاريخه بعد الفوز بثنائية على حساب نظيره نادى فياريال ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.