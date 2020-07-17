رياضة | فتح الله يعدد مكاسب ودية المقاصة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فتح الله يعدد مكاسب ودية المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز إن المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام مصر المقاصة حققت المطلوب منها وخرج الجهاز الفني بالعديد من المكاسب الهامة بعيدا عن النتيجة التي انتهى عليها اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أوضح فتح الله أن التجربة كانت جيدة واطمأن خلالها الجهاز الفني على أغلب اللاعبين خاصة وأنها أول لقاء ودي بعد ٤ أشهر من التوقف والراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على إحساس المباريات مجددا بعد طول غياب والجهاز الفني سعيد للغاية بتعطش اللاعبين للكرة وعودة النشاط من جديد.

أشاد مدرب بيراميدز بصانع الألعاب الشاب محمد سليم والذي شارك في الشوط الأول أمام المقاصة موضحا أنه لاعب جيد للغاية ويحتاج للفرصة والمزيد من المباريات والاحتكاك وسيكون إضافة قوية، والغياب عن المباريات منذ فترة طويلة مؤثر على أي لاعب والاحتكاك يعيده لمستواه.

وكشف فتح الله عن السر وراء غياب الثلاثي محمد فاروق وجون أنطوي وإيريك تراوري عن ودية المقاصة موضحا أن الثلاثي يعاني من إجهاد بسيط وفضل الجهاز الفني عدم الدفع بهم ولكن الثلاثي سيكون جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي يداية من الاثنين المقبل في معسكر برج العرب بالإسكندرية.