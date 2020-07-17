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رياضة | تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات غاضبة من بعد فوز بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عن حزنه بعد هزيمة فريقه أمام أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وفوز نادى ريال مدريد على حساب نظيره فياريال بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ليتوج النادي الملكي بالليجا الإسبانية.

وقال ميسي فى تصريحات صحفية:"‏جماهيرنا بدأت تفقد صبرها لأننا لم نمنحها ما تستحق، وهذا من حقهم منذ شهر يناير وكل شئ يحصل بالنادي غريب وسيئ، الاحاسيس داخل الفريق هي أننا نحاول من دون نتيجة، كان في إستطاعتنا عمل أكثر مما قمنا به هذا الموسم".

وأضاف النجم الأرجنتيني:"‏بعد روما ثم ، الجمهور بدأ ينفذ صبره معهم حق لإننا لم نعوضهم،قلت سابقا بهذا الفريق لم نحقق دوري الأبطال وقالوا بلا نستطيع نحن لم نحقق الدوري حتى، يجب أن نقوم بإنتقاد أنفسنا الجميع بدون إستئناء لاعبين وغيره ‏اذا لم نتغير سوف نخسر امام نابولي ايضًا".

واختتم تصريحاته قائلا:"‏لكي نقوم بالمنافسة في دوري الأبطال علينا أن نغير العديد من الأمور ‏لم نتوقع أن ننهي الموسم بهذه الطريقة".

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