الامارات | مصر تتقدم لاستضافة المباريات المتبقية في دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم لاستضافة المباريات المتبقية في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أنه تم منح الضوء الأخضر لاتحاد كرة القدم المحلي، لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وقال صبحي في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: «إنه تم إرسال طلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وتم استشارة مسؤولي استاد القاهرة الذين أكدوا جاهزية أرض الملعب لخوض اللقاءات».

وأضاف: «أهلاً وسهلاً بالمنافسات الإفريقية على الأراضي المصرية، تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي (فيفا) والإفريقي هاني أبوريدة، ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، وقدمت لهم تسهيلات الموافقة على استقبال الأدوار النهائية لدوري الأبطال، بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية، ضمن خطة مواجهة فيروس (كورونا)».

وكانت الكاميرون اعتذرت رسمياً عن عدم استضافة مباراتي الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، وكذلك المباراة النهائية، بسبب تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.

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ويلتقي الأهلي المصري مع الوداد البيضاوي المغربي، في حين يواجه الزمالك المصري فريق الرجاء البيضاوي المغربي في المربع الذهبي للبطولة في سبتمبر المقبل، حيث يجري الدور قبل النهائي من لقاء واحد بدلاً من مباراتي ذهاب وعودة، على أن يتأهل الفائزان للنهائي، الذي يجرى من مباراة واحدة أيضاً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

من ناحية أخرى، أوضح صبحي: «تم تحويل طلب الأهلي برفع لافتات نادى القرن من نادي الزمالك إلى بعض اللجان المختصة والقانونية لأخذ بعض الإجراءات ومنح كل شخص حقه».

وكان نادي الزمالك قام في وقت سابق بتعليق لافتة تشير إلى أنه نادي القرن الحقيقي، وهو اللقب الذي حصل عليه غريمه التقليدي الأهلي من جانب «كاف» في عام 2000.

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