الامارات | كارتابيا معجب بالطلعات الصحراوية

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتابيا معجب بالطلعات الصحراوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، عن إعجابه بالطلعات الصحراوية ورحلات السفاري، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ نشر بعض الصور أثناء ذهابه لأكثر من رحلة في صحراء دبي، مبدياً إعجابه بهذه الرحلات غير التقليدية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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