شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري.. معايشة في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المدرب السابق لحراس مرمى نادي دبا الحصن، يوسف المنصوري، أن يقوم ببرنامج معايشة تدريبي مع أحد الأندية في الدوريات الأوروبية، مع تحسن الوضع السائد بسبب فيروس «كورونا» في حال عدم ارتباطه بالتدريب في دوري الدرجة الأولى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | المنصوري.. معايشة في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.