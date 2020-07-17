الامارات | حارس خورفكان: العودة للمنتخب الوطني مسألة وقت

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس خورفكان: العودة للمنتخب الوطني مسألة وقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف حارس مرمى الأبيض الإماراتي سابقاً وخورفكان حالياً محمد يوسف، العودة لارتداء قميص المنتخب الوطني وحماية عرينه في الاستحقاقات الدولية المقبلة أنها مسألة وقت لا أكثر، وأنه على ثقة عالية بأن ذلك لن يطول كثيراً تزامناً مع استعادته لمستواه المعهود منذ انضمامه لفريق خورفكان وتألقه في الموسم الماضي.

وقال محمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتي عالية بأني سأعود للانضمام للمنتخب الوطني قريباً، وربما سيكون ذلك بعد فترة ليست طويلة من انطلاق منافسات دوري الخليج العربي تزامناً مع تواجد المدير الفني للابيض الإماراتي، الكولومبي بينتو، وانطلاق تدريبات الابيض لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 والمونديال 2022».

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