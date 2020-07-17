الامارات | السدراني يستعد لأولمبياد الشطرنج العالمي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع لاعب المنتخب الوطني ونادي الفجيرة بالشطرنج، عمار السدراني، إلى أن يحقق لقباً مهماً باسم الإمارات يضاف إلى إنجازاته الشخصية، وذلك من خلال المشاركة في أولمبياد الشطرنج العالمي «عن بعد»، الذي سيقام الأسبوع المقبل، لذلك فهو يتدرب نحو خمس إلى ست ساعات يومياً لهذا الغرض. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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