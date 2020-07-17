شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية اللقاء .. اليونايتد يفوز على كريستال بالاس ليستمر صراع دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق مانشستر يونايتد على فريق كريستال بلاس بهدفين مقابل لاشئ في المبارة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة ٣٦ من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز والانتصار للشياطين الحمر يرتفع رصيده لـ ٦٢ نقطة في المركز الخامس، بينما يبقى كريستال بالاس في المركز الـ ١٦ برصيد ٤٢ نقطة.

وأحرز أهداف اليونايتد كلاً من ماركوس راشفورد في الدقيقة ٤٦ من الشوط الأول، وعزز تقدم الفريق الأحمر انتوني مارسيال في الدقيقة ٧٨ من الشوط الثاني، وشهد الشوط الثاني ١١ دقيقة وقت بدل ضائع لتستمر المباراة حتى الدقيقة ١٠١.

وبعد فوز اليونايتد بهذ اللقاء تستمر لعبة الكراسي الموسيقية على مقاعد دوري أبطال أوروبا بين اليونايتد وتشيلسي وليستر سيتي، حيث يستمر الصراع حتى الجولات الأخيرة والمتبقية من الدوري الإنجليزي.

من ناحية أخرى، تعادل فريقي ساوثهامبتون وبرايتون في المباراة التي جمعتهم على ملعب سانت ماري بهدف لكل فريق، حيث تقدم لبرايتون نيل موباي في الدقيقة ١٧، إلا أن تعادل لساوثهامبتون داني أنجزفي الدقيقة ٧٧من الشوط الثاني، وبهذه النتيجة يحتل ساوثهامبتون المركز الـ١٢ برصيد ٤٦ نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الـ ١٥ برصيد ٣٧ نقطة.

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