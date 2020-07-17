شكرا لقرائتكم خبر عن لم يكتف بخسارة الليجا.. برشلونة يسقُط على ملعبه أمام 10 لاعبين من أوساسونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يكتفي نادي برشلونة الإسباني بخسارة الدوري الإسباني لصالح غريمه ريـال مدريد الذي حقق فوزًا على ملعبه 2-1 على فياريال، ليسقط الفريق الكتلوني على ملعبه كامب نو بهدفين لهدف أمام 10 لاعبين من أوساسونا.

وتقدم أوساسونا أولًا في الدقيقة 16 عن طريق خوسي أرناييز الذي استقبل عرضية أرضية من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة على يمين الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن لتسكن الشباك الكتلونية لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، نجح قائد البرسا ليونيل ميسي في معادلة النتيجة في الدقيقة 62، ليحفظ ماء وجه الفريق الكتلوني مؤقتًا.

وفي الدقيقة 77، حصل إنريك جاييجو على البطاقة الحمراء من أوساسونا ليخوض الضيوف الدقائق الـ 13 الأخيرة من المباراة بـ 10 لاعبين، لكن البرسا رفض استغلال النقص العددي لأوساسونا ليصدمه الأخير بهدف ثان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق روبيرتو توريس.

وبهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 79، بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر ريـال مدريد، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى النقطة 51 في المركز 11.

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